Luísa Castel-Branco deixou de ser comentadora do programa "Passadeira Vermelha", da SIC. A comentadora fez parte do programa durante sete anos e confirmou a notícias nas redes sociais.

"Foi um projeto de sete anos que me deu muito gozo, em que aprendi imenso, era um universo que eu desconhecia. Antes demais, o meu agradecimento à SIC, à produção a toda a gente que trabalha por trás das câmaras. E, claro, aos comentadores e à querida Liliana que tanta paciência teve para nos aturar", frisou.

"Para mim, chegou a altura de partir, quiçá para novos desafios", acrescentou Luísa Castel-Branco.

Na sua conta no Instagram, Liliana Campos despediu-se da comentadora. "Tenho 1001 coisas para dizer sobre a minha querida Luísa Castel-Branco, mas como o Instagram não me dá espaço para tanto, guardo-as no meu coração e vou partilhando quer com a Luísa, quer com todos os que me rodeiam quando falo sobre esta senhora, que tanto me ensinou e, se Deus quiser, continuará a ensinar", escreveu a apresentadora.