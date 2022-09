O pais de João Paulo Sousa surpreenderam o apresentador da SIC durante a emissão de "Caixa Mágica". Esta quarta-feira, dia 28 de setembro, em "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou o momento do programa de Fátima Lopes, destacando as (curtas) respostas do pai do apresentador.

"Quero apresentar-vos o pai do João Paulo Sousa. (...) Vamos ouvir o programa 'Caixa Mágica', onde Fátima Lopes recebe figuras da televisão e, neste caso, recebeu João Paulo Sousa, lá está, e fez-lhe a clássica armadilha 'estão aqui os teus pais e tu não sabias'. Não percebo como é que alguém ainda é apanhado de surpresa com isto", brincou a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã", da Rádio Nascença.

"Vamos perceber porque é que este senhor nunca tinha aceitado ir antes a programas de televisão", gracejou Joana Marques.

