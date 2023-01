No próximo dia 11 de janeiro, às 22h00, o FOX Crime estreia "Sister Boniface", spin-off de "Father Brown". A série conta a história de Sister Boniface, uma freira católica "nada comum".

A série passa-se em Inglaterra durante a década de 60 do século passado. A atriz Lorna Watson interpreta o papel de uma freira católica do Convento de São Vicente, na cidade fictícia de Great Slaughter, em Cotswolds. Além dos seus deveres religiosos no convento, esta irmã faz vinho e tem um doutoramento em ciências forenses, permitindo-lhe servir como conselheira científica da polícia local em variadas investigações.

"Boniface interage regularmente com o Inspetor Detetive Sam Gillespie (Max Brown), o Detetive Sargento Felix Livingstone (Jerry Iwu) e a condestável Peggy Button (Ami Metcalf). Quando se trata de resolver crimes, nenhuma freira é melhor do que Sister Boniface. No meio de homicídios, detenções e muitos mais mistérios, esta série promete trazer-nos um lado inesperado na resolução de crimes – o lado mais divertido", adianta o canal em comunicado.

Para além do elenco regular, a Sister Boniface também não poderia deixar de contar com a ajuda do seu conterrâneo Father Brown (Mark Williams), que terá uma participação especial na trama do quarto episódio desta primeira temporada.