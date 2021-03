"Sky Rojo", série de Álex Pina, o criador de "La Casa de Papel", e de Esther Martínez Lobato, autora de "Vis a Vis", estreou-se a 19 de março, na Netflix e entrou diretamente para o top diário da plataforma em vários países, incluindo Portugal.

Depois do criadores da história terem confirmaram que a série espanhola vai contar com uma segunda temporada, o serviço de streaming decidiu partilhar boas notícias com os espectadores. Nas redes sociais, a Netflix revelou que os novos episódios de "Sky Rojo" se estreiam a 23 de julho, apenas quatro meses depois da estreia mundial da primeira temporada.

"Sky Rojo" segue três prostitutas que fogem após deixarem o seu "chulo" gravemente ferido. Formado por uma brasileira, uma colombiana e uma espanhola, o trio não pode pedir ajuda à polícia e tem a máfia à sua procura.

"Dos criadores de 'La Casa de Papel' chega-nos uma nova série repleta de ação, humor negro e pura adrenalina. Coral, Wendy e Gina fogem em busca da liberdade enquanto são perseguidas por Romeo, o seu 'chulo' do Clube As Noivas, e pelos seus capangas Moisés e Christian", avança a Netflix.

"Juntas, as mulheres embarcam numa viagem frenética e caótica em que têm de enfrentar todos os tipos de perigos e viver cada segundo como se fosse o último, enquanto desenvolvem fortes laços de amizade e descobrem o mais importante de tudo: juntas, são mais fortes e têm mais possibilidades de recuperar o controlo das suas vida", resume o serviço de streaming.

Coral (Verónica Sánchez), Romeo (Asier Etxeandía),Moisés (Miguel Ángel Silvestre), Wendy (Lali Espósito), Gina (Yany Prado) e Christian (Enric Auquer) são os protagonistas da primeira temporada da série espanhola.

Veja o teaser: