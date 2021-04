Sofia Arruda foi a convidada da emissão deste sábado, dia 17 de abril, do programa "Alta Deificação", da SIC. Em conversa com Daniel Oliveira, a atriz revelou ter sido vítima de assédio sexual no trabalho.

Na entrevista, Sofia Arruda contou que ficou sem emprego durante vários anos num dos canais de televisão por ter recusado os convites de uma "pessoa com muito poder". Deixei de ter trabalho. Foi uma situação muito delicada, e sabia porque é que não estava a ser escolhida. Foi uma aproximação menos profissional da parte de uma pessoa com muito poder dentro de uma estação de televisão, uma produtora", revelou.

“Queria uma atenção que não era profissional. No início não percebi o que se estava a passar. Tentou que houvesse ali mais alguma coisa. No início, não percebi o que é que se estava a passar, achei que era uma questão profissional porque a primeira abordagem foi essa, vamos almoçar e falar do projeto. Esse almoço nunca chegou a acontecer e ainda bem", contou Sofia Arruda.

"Mais tarde, durante as gravações, estava na maquilhagem e a pessoa chegou, agarrou-me no braço e perguntou-me ao ouvido se era a minha última decisão. Eu disse que sim e ele respondeu-me que nunca mais ia trabalhar ali", acrescentou a atriz no programa da SIC. "A maquilhadora teve de me maquilhar o braço porque fiquei com os dedos marcados. Assim que o projeto acabou, o meu nome era proposto e… estive cinco ou sete anos sem trabalhar naquela estação", recordou.

Veja o vídeo: