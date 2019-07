"Solteira e Boa Rapariga” é a nova aposta da RTP1. A série, que tem estreia marcada para o dia 29 de julho e que irá para o ar de segunda a sexta-feira, centra-se em Carla, uma mulher de 40 anos que deseja encontrar o seu príncipe encantado.

Realizada por Vicente Alves do Ó, a nova comédia da RTP1 conta com Lúcia Moniz, Helena Isabel, Rita Loureiro, Pedro Lamares e o ator brasileiro Rodrigo Santoro. Nuno Pardal, Jorge Currula, José Pedro Vasconcelos, Nuno Gonçalves, Eurico Lopes e Pedro Giestas também fazem parte do elenco.

Lúcia Moniz dá corpo à protagonista Carla, descrita como "uma jovem portuguesa de 40 anos". "Solteira e boa rapariga, estudou literaturas modernas, arranjou um emprego numa editora de livros – que durou pouco tempo – e acabou por dedicar-se à tradução. Vive num apartamento pequeno – em Campo de Ourique , herança da avó – tem dois gatos (Pablo e Mimi) e nunca casou", avança a RTP1.

Veja o teaser:

"Nunca foi uma moça com muita sorte ao amor, nem mesmo ao jogo. Aliás, Carla nunca teve muita sorte com nada na vida. Tímida por natureza, ela raramente sai, raramente janta fora, raramente viaja e raramente acredita que algum milagre possa acontecer na sua vida. Até ao dia do seu quadragésimo aniversário quando a mãe (Helena Isabel), lhe oferece um vale para uma consulta com uma vidente", avança o canal em comunicado.