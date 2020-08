"Solteiríssima", nova comédia romântica, chegou à Netflix na passada sexta-feira, dia 31 de julho, e está a conquistar os espectadores - no fim de semana de estreia, o filme entrou para o top 10 diário dos conteúdos mais assistidos na plataforma em Portugal.

Protagonizada por Fulu Mugovhani, Tumi Morake, Bohang Moeko e Yonda Thomas, "Solteiríssima" conta a história da convicta monógama Dineo enquanto esta se aventura pelo mundo dos encontros modernos com a melhor amiga e cúmplice, Noni, que é avessa ao compromisso.

"Uma especialista em redes sociais não consegue deixar de seguir a vida de um ex-namorado, enquanto a sua melhor amiga a aconselha a aproveitar a vida de solteira", avança o serviço de streaming na sinopse da produção, descrita como "comédia romântica sensual e hilariante da África do Sul".

"Quando Dineo conhece Lunga, que parece ser o homem dos seus sonhos, ela começa a descobrir o que realmente quer da vida e do amor, enquanto Noni tem a sua própria história com Max, dono de um bar e de um coração de ouro. Os hilariantes percalços de Dineo e Noni realçam a beleza da verdadeira amizade", explica a Netflix.

O serviço de streaming frisa ainda que "esta extravagante comédia é uma abordagem hilariante aos obstáculos que as jovens mulheres negras enfrentam no mundo dos encontros e do romance em Joanesburgo".

Este novo título é produzido pelos irmãos Ramaphakela Tshepo, Rethabile e Katleho, da Burnt Onion Productions, e faz parte da "estratégia intencional da Netflix de ampliar vozes e histórias africanas para um público global".

Veja o trailer: