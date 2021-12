A lista de filmes de natal da Netflix não para de aumentar. Na passada quinta-feira, dia 2 de novembro, o serviço de streaming estreou "Solteiro Até no Natal", que rapidamente chegou ao top diário em vários territórios.

Nas redes sociais, o filme de Natal tem sido elogiado e Philemon Chambers é quem mais se tem destacado. O ator veste a pele de Nick, o melhor amigo do protagonista (Michael Urie), e está a derreter os corações dos espectadores.

Com uma curta carreira, Philemon Chambers, de 27 anos, apenas fez parte do elenco de "Of Hearts and Castles" e "Popternative".

Depois da estreia de "Solteiro Até no Natal", a popularidade do ator cresceu nas redes sociais - no Instagram, Philemon Chambers (@philemonchamber) soma já mais de 40 mil seguidores.

"Solteiro Até no Natal" é o primeiro filme de Natal da plataforma centrado na história de amor de um casal gay. "Desesperado por evitar ser julgado pela família devido ao seu estatuto de eterno solteiro, Peter (Michael Urie) convence o melhor amigo, Nick (Philemon Chambers), a passar o Natal com ele e a fingir que estão numa relação", adianta o serviço de streaming.

"Mas quando a mãe (Kathy Najimy) de Peter lhe organiza um encontro às cegas com James (Luke Macfarlane), um atraente treinador, o plano dá para o torto", revela a Netflix.