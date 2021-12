A HBO revelou esta segunda-feira o trailer do programa especial "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts", que se estreia na plataforma no primeiro dia de 2022.

A reunião tem como objetivo celebrar os 20 anos da estreia nos cinemas de "Harry Potter e a Pedra Filosofal" com histórias centradas nos bastidores da saga de oito filmes inspirada pelos livros de J.K. Rowling.

Além de Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Grint) e Emma Watson (Hermione Granger), as imagens revelam pela primeira vez que o especial realmente juntou no mesmo local muitos dos que estiveram envolvidos nos filmes, transparecendo a familiaridade e emoção.

"É uma ligação forte que sempre teremos. Somos uma família. E sempre faremos parte das vidas uns dos outros", diz Ron Weasley num dos momentos.

A lista oficial de créditos do especial junta ainda os atores Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis e Evanna Lynch, além do produtor David Heyman e Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates, realizadores dos oito filmes.

