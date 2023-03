Cristina Ferreira revelou esta quarta-feira, 29 de março, nas redes sociais, que está a ser preparado um novo programa da TVI. Segundo as informações partilhadas, o canal deverá apostar num novo formato de encontros.

"Sonha casar? Vem aí um novo programa", anunciou a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI no Instagram.

"Sonha com o dia do casamento mas ainda não encontrou a pessoa certa? Que tal marcar já a data? A TVI procura homens e mulheres, de todas as idades, destemidos e preparados para o desafio de uma vida. O tempo está a contar para o dia do casamento e encontrar o amor. Inscreva-se já em casar@tvi.pt", adianta o teaser do novo formato.