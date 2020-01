A nova edição de "The Voice Kids Brasil" tem estreia marcada para o dia 12 de janeiro, às 10h40, na Globo Now, em Portugal. "Cada episódio da nova temporada do ‘The Voice Kids’ levará até ao público canções recheadas da leveza característica dos participantes – crianças e jovens entre 9 e 14 anos de idade – que fazem com que uma fantástica fábrica de música seja formada a cada etapa do reality musical", frisa o canal.

Na nova temporada, os talentos voltam a ser guiados pelos mentores Carlinhos Brown, Claudia Leitte e a dupla Simone & Simaria.

"Em tudo o que fazem, as crianças colocam o seu toque, a sua verdade, e deixam tudo como novo. As músicas – algumas canções que todos nós conhecemos tão bem – vão se renovando através das vozes delas", frisa Carlinhos Brown.

"Colocamos sempre o amor à frente. Porque ali está alguém que, assim como nós, tem sonhos, momentos difíceis, que fica nervoso. E a empatia só vem pelo amor. Então, a regra é clara: 'bota amor e vai'", sublinha Claudia Leitte.