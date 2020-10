Sónia Araújo está infetada com COVID-19, confirmou a apresentadora da RTP1 nas suas redes sociais. Na sua conta no Instagram, a anfitriã de "Praça da Alegria" explicou a sua ausência do programa nos últimos dois dias.

Por ter estado com a colega, Jorge Gabriel encontra-se em isolamento. "Até parece brincadeira. Pela segunda vez estou em confinamento profilático. Esta será a minha vista nos próximos dias", escreveu o apresentador na sua conta no Instagram.

Com o isolamento dos dois apresentadores, a RTP1 foi obrigada a substituir rapidamente a equipa do programa. Esta quarta-feira, dia 21 de outubro, Hélder Reis e Joana Teles foram os escolhidos para conduzir a emissão do talk show.

No arranque da emissão, os apresentadores frisaram que Sónia Araújo se encontra bem e que Jorge Gabriel aguarda o resultado do teste.