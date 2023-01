Durante a emissão em direto da BBC dedicada ao jogo entre o Wolverhampton e o Liverpool para a Taça da Inglaterra de futebol, ouviram-se sons de um vídeo pornográficos. O áudio foi reproduzido através de um telemóvel e o autor da brincadeira foi Daniel Jarvis ("Jarvo"), confessou o próprio nas redes sociais. Segundo a imprensa britânica, os sons interromperam a emissão na noite de terça-feira, dia 17 de janeiro, apresentada pelo ex-futebolista inglês Gary Lineker. Veja o momento: A BBC rapidamente pediu desculpa a todos os espectadores. “Pedimos desculpas a qualquer espectador ofendido durante a transmissão em direto do jogo de futebol esta noite”, escreveu o canal inglês.

Já no Twitter, Gary Lineker partilhou uma fotografia do telemóvel encontrado no estúdio. "No que diz respeito à sabotagem, foi bastante divertido”, disse o ex-futebolista.

Nas redes sociais, o Youtuber e autor da partida partilhou um vídeo onde mostra como ativou os sons.

Veja o vídeo: