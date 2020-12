A gigante japonesa da eletrónica e entretenimento Sony anunciou esta quinta-feira (10) a aquisição por 1,175 mil milhões de dólares da plataforma americana de streaming de vídeos Crunchyroll, especializada em séries de animação japonesas, especificamente as animés.

A Sony fechou o acordo de compra com a gigante americana da imprensa e telecomunicações AT&T, atual dona da Crunchyroll, após meses de negociações. A transação será paga em dinheiro.

A Crunchyroll possui um dos maiores catálogos licenciados de animação japonesa do mundo. Também oferece aos assinantes mangas e jogos para telemóvel.

Fundada em 2006, a plataforma ultrapassou este ano os três milhões de assinantes pagantes e 90 milhões de utilizadores registados em mais de 200 países e territórios.

A Sony consolida assim a sua presença no mercado global de streaming de vídeo, em plena efervescência. O grupo planeia combinar as conquistas da Crunchyroll com a Funimation, outra plataforma de animação japonesa especializada comprada em 2017.

A Sony também produz animés através do seu estúdio Aniplex.

O seu recente filme, "Demon Slayer", que estreou neste outono no Japão, está prestes a tornar-se o maior sucesso de bilheteira da história do Japão, ultrapassando "A Viagem de Chihiro" (2001), de Hayao Miyazaki, com receitas de mais de 28,8 mil milhões de ienes (275 milhões de dólares).