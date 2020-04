A terceira temporada de "Sou Menino Para Ir" estreia esta terça-feira, dia 7 de abril, no FOX Comedy Hub, no Youtube. A websérie acompanha Salvador Martinha ao longo de vários desafios.

"À semelhança das duas anteriores temporadas, o humorista entra em cena nos mais ousados e loucos desafios que lhe são lançados pelos seguidores, ou simplesmente por pessoas que o querem ver em situações fora da sua zona de conforto", assinala o canal em comunicado.

Os novos episódios estreiam no canal de Youtube do FOX Comedy todas as terças-feiras.

Esta temporada da websérie faz parte do projeto FOX Comedy Hub, que reforça a aposta do canal no talento nacional e conta com a curadoria de Salvador Martinha e produção executiva da WSA. "Este projeto pretende continuar a mostrar bom humor feito em português e a estabelecer-se como a casa das melhores webséries de comédia feitas em Portugal", salienta a FOX.

Para além da terceira temporada da série "Sou Menino Para Ir", o FOX Comedy Hub estreou "EGO", protagonizada pelos Roda Bota Fora, e vai ainda estrear "72", com Carlos Coutinho Vilhena, Pedro Durão e Rui Mirama, e "Temos de Falar", com Joana Marques e Daniel Leitão.