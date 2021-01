Foram revelados os primeiros títulos que farão parte do serviço Star, que será lançado no Disney+ a 23 de fevereiro.

Juntando-se à Marvel, "Star Wars", Pixar, Disney e National Geographic com os conteúdos mais adultos da Disney television studios, FX ou 20th Century, a plataforma de streaming indicou que a oferta de conteúdos irá duplicar.

Entre as séries estão "Atlanta" e "Black-ish", além das já clássicas "24", "Lost - Perdidos", "Ficheiros Secretos" "Prison Break", "Foi Assim Que Aconteceu" e "Donas de Casa Desesperadas", bem como alguns dos filmes "Die Hard".

Dois programas originais também vão ficar disponíveis no Star: "Big Sky", a nova série policial de David E. Kelley (o mesmo de "Big Little Lies"), que começou a ser exibida no canal ABC em novembro, e "Love Victor", do canal Hulu, que foi renovada para a segunda temporada e se passa no mesmo universo do filme "Com Amor, Simon" (2018).

A lista oficial é a do serviço para a Grã-Bretanha, pelo que alguns programas ou filmes podem variar de país para país conforme os direitos de exibição.

Com o novo serviço haverá também um ajustamento para o valor da subscrição do Disney+, que passa a €8.99 por mês ou €89.99 por ano.