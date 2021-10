Sebastian Kreuz é um dos protagonistas da mais recente edição do "The Voice of Germany". Na "Prova Cega", a primeira fase do programa, o jovem alemão interpretou "Still Loving You", dos Scorpions.

Com a sua atuação, o concorrente conquistou os quatro mentores do programa de talentos. "Com o clássico do rock "Still Loving You", dos Scorpions, o jovem mostra a sua voz poderosa e convence todos os mentores de uma só vez", frisou a produção "The Voice of Germany".

O vídeo da atuação do jovem de 29 anos foi publicado esta terça-feira, dia 12 de outubro, e foi visto mais de 14 mil vezes em menos de oito horas.

Veja o vídeo: