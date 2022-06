Esta terça-feira, a Netflix divulgou o trailer de "Stranger Things 4, Vol. 2", com o início do que será a batalha final novamente com "Running Up That Hill", o tema de 1985 de Kate Bush que regressou aos tops dos serviços de streaming de música.

Após os primeiros sete episódios, as imagens prometem um final épico e sinistro da quarta temporada, que ficam disponíveis a 1 de julho.

Épica também será a duração: o oitavo episódio terá 85 minutos e o nono... 140 minutos. No total, quase quatro horas antes de ser preciso esperar pela quinta e última temporada da série criada pelos irmãos Duffer.

TRAILER LEGENDADO.



Entre 27 de maio e 12 de junho, os novos episódios já somaram 781,040 milhões de horas visualizadas, o suficiente para desalojar a segunda temporada de "Bridgerton" do TOP das séries originais em inglês mais vistas de sempre na Netflix. O valor ainda irá subir mais pois são contabilizados os primeiros 28 dias.

Desde a sua estreia em 2016, "Stranger Things" tornou-se num fenómeno global, tendo conquistado mais de 65 prémios e 175 nomeações para vários prémios, incluindo Emmy, Globos de Ouro, Grammy, People’s Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards, entre outros.