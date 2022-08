Na trama do terceiro filme erótico da Netflix, Laura e Massimo estão a enfrentar problemas na relação e a polaca decide voltar a focar-se na sua carreira no mundo da moda. No regresso ao trabalho, a protagonista é convidada para um evento em Lagos. "Vamos para Portugal", celebra o filme da Netflix.

Para a viagem até ao Algarve, Laura faz-se acompanhar pela sua melhor amiga, Olga. As duas divertem-se em Lagos e vão até uma discoteca. No bar, Olga pede uma cerveja e o funcionário serve-lhe uma "Super Agres" - trocadilho entre Sagres e Super Bock.

A produção não confirmou se as cenas foram gravadas em Portugal, mas imagens das paisagens não se assemelham a Lagos.