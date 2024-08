Vanessa Silva subiu ao palco do "Superestrelas" este domingo, dia 4 de agosto. No programa de talentos da RTP1, a artista recriou a atuação de Céline Dion na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais e a atuação tem recebido elogios dos espectadores. "A nossa Vanessa Silva aceitou o difícil desafio de recriar a atuação de Céline Dion nos Jogos Olímpicos", escreveu a produção do formato.

"De arrepiar! Ontem, no palco do 'Superestrelas', a nossa Vanessa Silva recriou a atuação da Céline Dion nos Jogos Olímpicos", acrescentou a equipa do programa da RTP1.

Veja o vídeo: