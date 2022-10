A Netflix renovou "The Witcher" para a sua quarta temporada, mas muda o protagonista: o britânico Henry Cavill vai ser substituído pelo australiano Liam Hemsworth.

As boas notícias para os fãs da renovação da série chegaram ainda antes da estreia da terceira temporada, anunciada para o verão de 2023 e que será a última protagonizada por Henry Cavill.

Apesar disso, nas redes sociais vários fãs mostraram-se surpreendidos, confusos e desiludidos com a mudança.

Outros rejeitaram Liam Hemsworth e preferiam que a série tivesse sido cancelada, mas houve quem recordasse que a escolha de Henry Cavill para o papel de Geralt de Rivia também foi polémica no início.

Baseada na conhecida saga literária, a história épica sobre destino e família acompanha o solitário caçador de monstros que tenta a todo o custo encontrar o seu lugar num mundo onde as pessoas conseguem ser perversas de formas inimagináveis quando o destino cruza o seu caminho com as vidas de uma poderosa feiticeira e de uma jovem princesa.

Antes da estreia da terceira temporada, chegará a 25 de dezembro "The Witcher: Blood Origin", uma prequela passada 1200 anos antes de Geralt de Rivia e centrada na origem do primeiro 'Witcher'. As protagonistas são Sophia Brown, Michelle Yeoh e Minnie Driver.

São poucas as séries que a Netflix costuma renovar para lá da terceira temporada, mas "The Witcher" é um dos seus maiores sucessos de audiência desde a estreia no final de 2019.

A série tem uma pesada agenda de produção por vários países: a mais recente, cuja rodagem terminou em setembro, passou por Itália, Eslovénia, Croácia e Grã-Bretanha.

Com vários projetos de cinema e TV alinhados, incluindo a confirmação do regresso como Super-Homem, a imprensa norte-americana avançou que Henry Cavill, de 39 anos, tinha um contrato limitado e sentiu que era tempo de avançar após as três temporadas. Os contratos das atrizes Anya Chalotra e Freya Allan já foram renegociados.

No comunicado oficial, Henry Cavill passa o legado ao seu sucessor, de 32 anos, conhecido principalmente pelos filmes "The Hunger Games" e por ser o irmão mais novo de Chris "Thor" Hemsworth: "A minha jornada como Geralt de Rivia foi repleta de monstros e aventuras e, infelizmente, vou depositar o meu medalhão e as minhas espadas para a quarta temporada. No meu lugar, o fantástico senhor Liam Hemsworth assumirá o manto do Lobo Branco. Tal como acontece com as maiores personagens literárias, passo a tocha com reverência pelo tempo passado a encarnar Geralt e entusiasmo por ver a abordagem que Liam dará a este homem fascinante e cheio de nuances".

Já Liam Hemsworth assumiu-se como fã da série, do seu antecessor e feliz pela oportunidade de interpretar a personagem: "Henry Cavill tem sido um Geralt incrível e estou honrado por ele me estar a dar as rédeas e permitir pegar as lâminas do Lobo Branco para o próximo capítulo da sua aventura".