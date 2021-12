Esta quinta-feira, dia 2 de novembro, em "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou as reportagens de Susana Pinto para o programa "Esta Manhã", da TVI.

"A repórter do programa "Esta Manhã", da TVI, mesmo vendo sem som, está muito mais animada que qualquer uma de nós", começou por gracejar a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã". "Chega a estar mais animada do que a Ana Galvão", acrescentou.

"Chamo-lhe a Joana Latino da TVI", brincou Joana Marques em "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença.

