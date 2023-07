Além de somar mais de 113 milhões de visualizações, a "Prova Cega" do cantor é considerada uma das melhores de sempre.

Sempre que a produção internacional do "The Voice" faz um top das melhores "Provas Cegas" de sempre, há um nome que salta sempre à vista e que já é uma presença habitual: Fernando Daniel.

Na semana passada, a equipa do "The Voice Global" destacou os "alentos que fizeram história no 'The Voice' com incríveis 'Provas Cegas'". A primeira atuação do cantor português faz parte do top 10 da produção do programa de talentos.

No programa da RTP1, o músico conquistou os mentores e espectadores de todo o mundo ao cantar "When We Are Young", tema de Adele.

Veja aqui o vídeo.