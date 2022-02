Após seis temporadas na MTV entre 2011 e 2017, "Teen Wolf" vai continuar com um novo filme para a plataforma Paramount+. Regressam muitos dos atores da série, mas algumas ausências são notadas e estão a ser mal recebidas.

A notícia sobre o filme foi anunciada numa conferência de apresentação aos investidores da ViacomCBS (a que pertence o estúdio Paramount).

Também foi revelado um resumo da sequela, sobre um novo mal que chega a Beacon Hills e leva várias espécies a reunirem-se, mas apenas um lobisomem como Scott McCall, já não um adolescente mas ainda um Alfa, pode juntar tanto os seus amigos de sempre como novos aliados para lutar "contra o que pode ser o inimigo mais mortal e poderoso que alguma vez enfrentaram".

Tylor Pose regressa como Scott McCall e estará à frente de um elenco que terá novidades e onde também regressam outros 11 dos atores da série: Holland Roden (como Lydia Martin), Shelley Hennig (Malia Tate), Crystal Reed (Allison Argent), Orny Adams (o treinador Bobby Finstock), Linden Ashby (o xerife Noah Stilinski), JR Bourne (Chris Argent), Seth Gilliam (o doutor Alan Deaton), Colton Haynes (Jackson Whittemore), Ryan Kelley (o polícia Jordan Parrish), Melissa Ponzio (Melissa McCall) e Dylan Sprayberry (Liam Dunbar).

Arden Cho

Há três ausências no anúncio dos atores principais que se destacam: Dylan O’Brien (Stiles Stilinski), Arden Cho (Kira Yukimura) e Tyler Hoechlin (Derek Hale).

Segundo a comunicação social, a situação à volta de Tyler Hoechlin está indefinida e o ator ainda pode regressar.

O mesmo não acontecerá com os outros dois atores, o que está a provocar reações negativas dos fãs nas redes sociais por razões diferentes.

No caso de Dylan O’Brien , muitos não conseguem imaginar o filme sem a presença da personagem de Stiles, que consideram tão essencial como a de Scott McCall.

Em relação a Arden Cho, os fãs não gostaram da informação de que o estúdio lhe terá oferecido metade do que vão ganhar as outras três atrizes do elenco, o que a levou a não aceitar regressar.

Os 100 episódios de "Teen Wolf" estão disponíveis na Paramount+, uma plataforma de streaming ainda sem lançamento anunciado para Portugal e que nasceu das cinzas da CBS All Access a 4 de março de 2021 nos EUA, Canadá e América Latina, para competir com "super-liga" do streaming Netflix, Disney+, HBO Max, Aplle TV, Peacock e outras. Arté ao final de 2021, tinha 47 milhões de subscritores.

Preparada para investir cinco mil milhões de dólares só em 2024, quando prevê ter de 65 a 75 milhões de subscrições, a Paramount+ inclui mais de 30 mil episódios de séries e 2500 filmes, além de mil programas de notícias e desporto.

Um dos grandes trunfos para o streaming virá do cinema: os filmes da Paramount, como os próximos "Missão Impossível", ficarão disponíveis cerca de 45 dias após a estreia nos cinemas.