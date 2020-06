O noticiário "Telediario", do canal espanhol TVE, terminou a sua emissão desta sexta-feira, dia 12 de junho, com uma reportagem dedicada a Lisboa. "Despedimo-nos do 'Telediario' com um passeio pela cidade do mundo com mais livrarias por metro quadrado: Lisboa", escreveu a produção do noticiário nas redes sociais.

A reportagem dedicada à capital portuguesa foi partilhada pelo canal nas redes sociais. Só no Twitter, o vídeo soma mais de quatro mil visualizações e dezenas de partilhas.

Veja o vídeo: