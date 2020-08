Mais de 22 anos depois da estreia, as "Powerpuff Girls" vão voltar ao pequeno ecrã, mas desta vez em imagem real. Segundo a Variety, a nova versão da clássica série do Cartoon Network está a ser desenvolvida pelo canal The CW.

De acordo com a publicação, a nova série vai acompanhar o início da vida adulta das protagonistas - nos episódios, as super-heroínas são agora jovens desiludidas de vinte e poucos anos e que sentem ter perdido a infância ao lutar contra o crime.

O projeto é uma ideia dos argumentistas e produtores executivos Heather Regnier e Diablo Cody .

"Powerpuff Girls" estreou em 1998 e, ao longo de seis temporadas, acompanhou as aventuras do trio que tenta salvar o mundo.