A terceira temporada de "Das Boot: O Submarino" estreia-se na televisão portuguesa a 15 de junho, às 22h10, no Syfy. A atriz portuguesa Joana Ribeiro está entre os novos nomes do elenco da série alemã que adapta o filme "A Odisseia do Submarino 96" (1981), de Wolfgang Petersen, inspirado na obra literária de Lothar-Gunther Buchheim..

Filmada entre Malta e a República Checa, a saga regressa com três histórias entrelaçadas durante a Segunda Guerra Mundial.

"Durante a primavera de 1943, Robert Ehrenberg (Franz Dinda) zarpa novamente para uma missão com um capitão e uma tripulação muito jovens e sem experiência. Entretanto, nos climas da neutral Lisboa, onde exilados, espiões e criminosos vivem com aliados e inimigos por igual, Hagen Forster (Tom Wlaschiha) conhece Klaus Hoffmann (Rick Okon) durante uma missão. Em Kiel, a filha de Willhem, Hannie (Luise Wolfram), está encurralada num casamento sem amor e num perigoso regime, que a forçam a jogar com fogo", antecipa o Syfy em comunicado.

Joana Ribeiro será Inês de Pina, funcionária de um casino cuja relação com Hagen Forster será significativa, acrescenta.

A atriz tem trabalhado sobretudo em televisão e cinema, tendo-se estreado em 2012 na telenovela "Dancin'Days".

No cinema, depois de ter participado em curtas-metragens e na longa-metragem "A uma Hora Incerta" (2015), de Carlos Saboga, fez a estreia em produções internacionais com "O Homem que Matou D. Quixote", de Terry Gilliam.

Depois disso, a atriz fez parte do elenco de "Infinito", de Antoine Fuqua, de "Fatima", de Marco Pontecorvo, e das séries "The Dark Tower" e "Glória", esta a primeira série portuguesa produzida para a Netflix.

Mais recentemente, Joana Ribeiro também participou em filmes de Bruno Gascon ("A Sombra") e Carlos Conceição ("Um Fio de Baba Escarlate").

"Das Boot: O Submarino" foi criada por Johannes Betz e Tony Saint estreou-se em 2018 e já recebeu mais de uma dezena de prémios, em particular na Alemanha.

A terceira temporada, composta por dez episódios, estreou-se internacionalmente em maio de 2022.