Na emissão desta terça-feira, dia 15 de junho, do programa das tardes da TVI, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Teresa Guilherme. Durante a entrevista, a apresentadora recordou a edição do reality show "Big Brother" que apresentou com Cláudio Ramos.

"Foi um refresco nos meus reality shows e muitos que eu já fiz. Pensei que ia ser complicado partilhar, mas não foi nada", frisou Teresa Guilherme.

"Foi muito divertido, foi muito mais leve. Não me imagino a fazer outro reality show sem ele", confessou a apresentadora.

Veja aqui o vídeo.