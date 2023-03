No programa, Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves desafiaram a apresentadora a participar na rubrica "Desculpa, mas vais ter de perguntar".

"A apresentadora, produtora e atriz foi convidada de 'As Três da Manhã' e respondeu às questões inusitadas do 'Desculpa, mas vais ter de perguntar'", resumiu a RR nas redes sociais.

Os reality shows foram um dos tópicos das perguntas da rubrica. "Preferias não fazer mais televisão para o resto da vida ou seres comentadora ou seres comentadora de um ‘Big Brother’ e teres de concordar sempre com a apresentadora... se não acontecia-te o mesmo que aconteceu à Pipoca Mais Doce?", perguntou Joana Marques.

"É impossível. Mesmo que eu quisesse era impossível concordar com alguém. Também não com a Cristina, não com uma pessoa que sabe menos do género do que eu. Estou a falar de ‘reality shows’, a minha carreira é longa", respondeu Teresa Guilherme.

"Por este andar, se ela continuar por lá ficarei o resto da minha vida sem fazer televisão", rematou.

Veja aqui o vídeo.