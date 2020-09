Teresa Paula Marques, que ficou conhecida ao conduzir "Supernanny", da SIC, foi uma das comentadoras da primeira edição de 2020 do "Big Brother". A comentadora e psicóloga ficou de fora da nova temporada do reality show, agora conduzido por Teresa Guilherme.

"Não faço parte da equipa do novo 'Big Brother porque não fui convidada pela TVI", contou à revista TV 7 Dias.

À publicação, Teresa Paula Marques frisou que quando entra num projeto dá o seu melhor. "Quando entro num projeto, dou tudo de mim e aqueles dois meses foram extremamente cansativos e intensos", sublinhou.

"Sinto-me, talvez, um pouco magoada, mas triste não. A equipa do Big Brother 2020 tratou-me sempre com muito carinho e nunca me impôs, nem sequer sugeriu, que houvesse uma mudança na forma ou no conteúdo dos meus comentários", confessou à revista.