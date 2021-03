A Netflix, sempre permissiva com a partilha de contas e senhas entre os seus utilizadores, parece estar a mudar de posição, o que acontece na mesma altura em que se intensifica a competição entre as plataformas de streaming.

Os clientes receberam uma mensagem de alerta esta semana para verificar se moravam no mesmo local que o dono da conta.

Para se certificar disso, a Netflix disponibiliza-se para enviar um código por e-mail ou mensagem de texto. Caso contrário, o utilizador é "convidado" a assinar gratuitamente por um período de 30 dias.

"Este teste é para garantir que as pessoas que usam contas Netflix esteja autorizadas a fazê-lo", disse um porta-voz da empresa num comunicado enviado à comunicação social nos EUA.

De acordo com uma pesquisa realizada em fevereiro de 2020 pela consultoria Magid, um terço dos utilizadores de serviços de streaming como a Netflix partilham as suas senhas com pessoas que não moram com elas.

Essa prática é tolerada há muito tempo pela Netflix, apesar de ser oficialmente proibida pela política da empresa da Califórnia.

A empresa consolidou a sua posição como número um em streaming no final de 2020, ultrapassando os 200 milhões de utilizadores em todo o mundo pela primeira vez.

A sua base cresceu consideravelmente por causa da pandemia e dos confinamentos, mas o Disney+ aproxima-se: esta semana, anunciou que passou os 100 milhões, três anos antes do que o estúdio tinha inicialmente previsto.