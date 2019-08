A sétima temporada de "The 100" será a última, anunciou o criador da série do canal The CW, Jason Rothenberg, na sua conta do Twitter.

"Com o último episódio da sexta temporada de The 100 a aproximar-se, trago notícias agridoces: a sétima temporada será a última. Estamos eternamente gratos à Warner Bros e ao CW por nos permitirem contar a nossa história da forma que queríamos e encerrá-la nos nossos termos. Foi uma viagem incrível!", pode ler-se no comunicado.

A sexta temporada de "The 100" arrancou com um salto temporal de 125 anos e acompanhou as personagens sobreviventes num novo planeta.

As seis temporadas da série estão disponíveis na Netflix.