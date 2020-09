As primeiras quatro temporadas de "The Affair" chegaram à HBO Portugal esta quarta-feira, dia 30 de setembro. A série, que estreou em 2014 - e chegou inicialmente a Portugal pelo TV Cine & Séries - , conquistou vários elogios últimos anos e é protagonizada por Dominic West, Ruth Wilson, Maura Tierney, Joshua Jackson e Anna Paquin.

"'The Affair' explora os efeitos emocionais de um relacionamento extraconjugal. Noah é um professor e escritor em ascensão, com uma esposa de vinte anos e quatro filhos. Alison é uma jovem empregada de mesa e esposa de Montauk, no fim de Long Island, a tentar reconstruir a sua vida após uma tragédia", avança o serviço de streaming.

"O drama provocativo desenrola-se separadamente a partir de múltiplas perspetivas, usando as memórias distintas de cada personagem para contar a história", acrescenta a HBO.

Criada por Sarah Treem ("House of Cards"), a série conta com produção executiva de Jessica Rhoades ("Sharp Objects"), Hagai Levi ("Terapia") e Michele Giordono ("Nurse Jackie").