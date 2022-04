"The Batman" estreou no início de março e vai chegar à HBO Max já em abril.

A plataforma de streaming anunciou que aquele que é o filme norte-americano de maior sucesso a nível mundial em 2022 ficará disponível na próxima segunda-feira, 18 de abril.

A data cumpre o objetivo da WarnerMedia para 2022: disponibilizar os seus filmes online apenas 45 dias depois da estreia nas salas de cinema. No caso de Portugal, isto acontecerá ao 47.º dia.

Apesar de chegar mais cedo do que era habitual antes da pandemia com as super produções, "The Batman" é um sucesso de bilheteira: arrecadou 735 milhões de dólares a nível mundial.

Segundo o ranking divulgado esta segunda-feira pelo ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual, o filme de Matt Reeves com o ator inglês Robert Pattinson como a nova incarnação do super-herói ainda está em exibição em 65 salas e ficou em quarto lugar na lista dos mais vistos entre a última quinta-feira e domingo, com 8.793 espectadores. Em 39 dias, foram vendidos 254.910 ingressos.

Na história mais recente, o homem-morcego na perseguição do vilão Enigma (Paul Dano), ao mesmo tempo em que o herói luta contra o crime, a corrupção e os seus próprios demónios. O elenco inclui ainda Zoe Kravitz, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis e Colin Farrell.

TRAILER.