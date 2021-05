"The Bold Type" estreou-se em 2017 nos Estados Unidos, no canal Freeform, mas apenas chegou à Netflix em março deste ano. Desde a sua estreia em Portugal, a série tem-se destacado no top diário do serviço de streaming, onde se encontram disponíveis as quatro temporadas da produção.

Esta semana, Jane Sloan (Katie Stevens), Kat Edison (Aisha Dee) e Sutton Brady (Meghann Fahy) começam a despedir-se dos fãs. Nos Estados Unidos, os novos episódios estreiam-ase esta quarta-feira, dai 26 de maio, e chegam no dia seguinte ao serviço de streaming Hulu.

Antes da estreia dos novos episódios, a produção da série revelou um novo teaser.

Veja o teaser: