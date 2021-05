"The Bold Type" estreou-se em 2017 nos Estados Unidos, no canal Freeform, mas apenas chegou à Netflix em março deste ano. Desde a sua estreia em Portugal, a série tem-se destacado no top diário do serviço de streaming, onde se encontram disponíveis as quatro temporadas da produção.

Nas redes sociais, o canal norte-americano anunciou que a série vai chegar ao fim na quinta temporada, que se estreia a 26 de maio no Freeform e no dia seguinte chega ao serviço de streaming Hulu. Para já, a Netflix ainda não anunciou a data de estreia dos últimos episódios de "The Bold Type".

O primeiro trailer da quinta e última temporada foi revelado na semana passada e foca-se no trio de protagonistas.

Veja o vídeo:

Inspirada na vida Joanna Coles, editora executiva da revista Cosmopolitan, a série segue três amigas. "Numa revista feminina em Nova Iorque, três jovens mulheres conciliam a carreiras com o romance, a amizade, e a vida na grande cidade, enquanto tentam descobrir as suas próprias vozes", resume a Netflix.

Katie Stevens, que interpreta Jane Sloan, é uma das protagonistas. Filha de mãe portuguesa, a atriz e cantora tornou-se conhecida ao fazer parte do elenco de "Faking It: As Impostoras" e ao participar na edição do programa "American Idol".

O elenco de "The Bold Type" conta ainda com Aisha Dee, Meghann Fahy, Melora Hardin, Sam Page, Matt Ward e Stephen Conrad Moore nos papéis principais.