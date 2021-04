A Amazon Studios confirmou esta quarta-feira, dia 14 de abril, a estreia de um documentário sobre J Balvin. "The Boy from Medellín" chega ao serviço de streaming Amazon Prime Video a 7 de maio e conta com realização de Matthew Heineman, vencedor de dois Emmys.

Segundo a plataforma, a produção é "retrato surpreendentemente íntimo de uma das maiores estrelas da música dos nossos tempos". 'The Boy from Medellín' acompanha J Balvin enquanto o mesmo se prepara para o espetáculo mais importante da sua carreira: um concerto totalmente esgotado na sua cidade de origem, Medellín, na Colômbia", adianta o serviço de streaming.

"Porém, à medida que a performance se aproxima, as ruas explodem com a crescente instabilidade política, obrigando o artista vencedor do Grammy Latino a enfrentar a sua responsabilidade como artista para com o seu país e as suas legiões de fãs em todo o mundo. Enquanto a pressão pública pela proximidade do espetáculo se aproxima, nos bastidores, Balvin continua a lutar contra a ansiedade e a depressão que o atormentam há anos", resume a Amazon Prime Video em comunicado.