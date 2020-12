Nas últimas semanas, as estreias de filmes de Natal têm-se multiplicado, com os serviços de streaming a serem a casa da maioria das produções. Este fim de semana, no sábado, dia 12 de dezembro, estreou-se na televisão norte-americana "The Christmas Set Up", o primeiro filme dedicado à quadra protagonizada por um casal de homens.

"No meio da onda de filmes de celebrações, que parecem ter a mesma estrutura - homem e mulher encontram-se, fazem coisas relacionadas com o Natal e percebem que se preocupam um com o outro - surge uma nova narrativa que oferece uma nova visão sobre o amor", escreve a revista Forbes.

Protagonizado por Ben Lewis e Blake Lee, atores que são casados na vida real, o filme acompanha Hugo (Ben Lewis), um advogado de Nova Iorque que viaja para uma pequena vila com a sua melhor amiga Madelyn (Ellen Wong) para passar as férias de Natal com a sua mãe (Fran Drescher).

Durante os preparativos, a mãe insiste que Hugo se encontre com um antigo colega da escola, o Patrick (Blake Lee). O reencontro acende uma paixão antiga e os dois terão de tomar decisões sobre o futuro.

Para já, não é possível ver o filme do canal de televisão Lifetime em Portugal.

Veja o trailer: