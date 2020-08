O Showtime divulgou o primeiro trailer da minissérie "The Comey Rule", que tem estreia marcada para o dia 27 de setembro nos Estados Unidos. A produção é centrada na relação entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o ex-diretor do FBI, James Comey.

Na minissérie, o tema principal será a investigação sobre a interferência da Rússia nas eleições presidenciais dos Estados Unidos da América, em 2016. "The Comey Rule" conta com Brendan Gleeson como Donald Trump enquanto Jeff Daniels interpreta o ex-diretor do FBI.

Veja o trailer:

"The Comey Rule" é baseada no livro "A Higher Loyalty", de Comey. Porém, a equipa da minissérie também conduziu entrevistas próprias para escrever o argumento.

Holly Hunter, Michael Kelly e Kingsley Ben-Adir também fazem parte do elenco.

Segundo o Hollywood Reporter, a minissérie será exibidas nos dias 27 e 28 de setembro nos Estados Unidos. A estreia da produção chegou a estar agendada para depois das eleições presidenciais norte-americanas, mas o realizador Billy Ray ("Verdade ou Mentira") não concordou com o adiamento.