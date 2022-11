A Amazon Prime Video vai lançar a muito aguardada minissérie "The Continental", anunciou a plataforma esta sexta-feira.

Nos EUA, será a Peacock a estrear a muito aguardada e cobiçada expansão do universo cinematográfico "John Wick", mas na Europa os direitos internacionais não foram para a congénere SkyShowtime. A Amazon Prime Video só não fará o lançamento em Israel e no Médio Oriente.

Dividida em três partes, a prequela televisiva vai focar-se em alguns assassinos no hotel que lhes serve de santuário e as histórias têm lugar em 1975, 40 anos antes dos filmes com Keanu Reeves.

No centro dos acontecimentos estará a versão mais jovem de Winston Scott (Ian McShane nos filmes, Colin Woodell no pequeno ecrã), forçado a regressar a um mundo que pensava ter deixado para trás e faz uma tentativa brutal para conseguir o controlo do hotel.

Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada, Nhung Kate, Ben Robson, Ayomide Adegun, Peter Greene, Jeremy Bobb e Katie McGrath são outros nomes num elenco onde se destaca Mel Gibson como uma personagem chamada Cormac, de quem não são conhecidos mais detalhes.

Com estreia marcada para 2023, "The Continental" é a primeira de duas séries "John Wick": a outra será "Ballerina", com Ana de Armas como uma jovem assassina com a missão de se vingar das pessoas que mataram a sua família.

No cinema, Keanu Reeves regressa como John Wick num quarto filme com estreia anunciada para 24 de março de 2023.

Lançado em 2014, o primeiro filme foi um sucesso comercial modesto, mas conquistou mais público no mercado de vídeo.

Esse impacto foi tão grande que quando chegou a sequela, dois anos mais tarde, as receitas de bilheteira duplicaram, confirmando que "John Wick" se tinha tornado um fenómeno de culto, o que seria reforçado por "John Wick 3: Implacável" em 2019.