"The Crowded Room" é a próxima grande aposta da Apple TV+. A série de antologia vai contar com Tom Holland como protagonista e com argumento e produção de Akiva Goldsman ("O Código da Vinci", "Uma Mente Brilhante" ou "Tempo de Matar").

O jovem ator será também um dos produtores da série, revelou o serviço de streaming em comunicado.

Segundo a Apple TV+, a série vai explorar "histórias verdadeiras e inspiradoras de quem lutou e aprendeu a viver com doenças mentais". A primeira temporada de 10 episódios é apresentada como um "thriller cativante" e é inspirada em “The Minds of Billy Milligan”, de Daniel Keyes.

Os episódios da primeira temporada de "The Crowded Room" são baseados na história de Billy Milligan (Holanda), "a primeira pessoa a ser absolvida em tribunal devido ao transtorno de personalidade múltipla (agora conhecido como transtorno dissociativo de identidade)", avança o serviço de streaming.

"The Crowded Room" ainda não tem data de estreia prevista.