Tom Holland é o protagonista da nova edição da revista norte-americana Men's Health. Na entrevista, o ator revelou que o ambiente durante a rodagem da série "The Crowded Room", da Apple TV+, era conflituoso.

“Havia bastante animosidade naquele set", contou à publicação, lembrando que "existiam muitas discussões e choques de opiniões", que não ajudavam no processo criativo.

Na entrevista, o britânico confessa que a série foi uma prova de fogo, já que tinha deixado de beber recentemente. "Pensei: 'se eu voltar a beber agora, com tudo isto a acontecer, só vai piorar, certo?'", revelou.

"Sou bastante determinado. Quando decido fazer algo, faço-o mesmo (...) Apoiei-me muito nas pessoas mais próximas: família, amigos, antigos colegas, novos colegas, pessoas que me contactaram, mesmo sem me conhecerem, e que também estavam sóbrias", recorda Tom Holland, lembrando que recebeu um conselho "certeiro" do seu advogado: "'Nunca vais acordar na manhã seguinte de uma noite de copos e desejar ter bebido. Este conselho fez todo o sentido para mim, porque o meu problema era que bebia um copo e estava bem, mas depois ia longe demais"