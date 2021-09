Depois de celebrar a vitória nos Emmys, a equipa de "The Crown" já voltou ao trabalho. Esta quinta-feira, dia 23 de setembro, a Netflix confirmou que Khalid Abdalla ("O Menino de Cabul") se vai juntar ao elenco.

De acordo com a Variety, o ator britânico vai vestir a pele de Dodi Al-Fayed, namorado da princesa Diana. O empresário egípcio morreu juntamente com no acidente de viação em Paris, ao lado de Lady Di. Já Salim Daw (de "Oslo"), será o pai de Dodi, ex-proprietário do Harrods Mohamed Al-Fayed.

Os novos episódios vão contar ainda com Elizabeth Debicki, no papel da Princesa Diana; Dominic West, que vai dar vida ao Príncipe Carlos; ou Lesley Manville, que será a Princesa Margarida.

As primeiras quatro temporadas de "The Crown" estão disponíveis na Netflix.