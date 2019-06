Melissa McCarthy é uma grande fã de Billie Eilish e em conversa com Ellen DeGeneres a atriz voltou a frisar que admira a jovem cantora. Durante a entrevista, sem ninguém esperar, a jovem artista saiu aos gritos de uma caixa para assustar a convidada.

A atriz reagiu aos gritos e confessou que nunca se tinha assustado tanto. As colegas de Melissa McCarthy no filme "The Kitchen", Tiffany Haddish e Elisabeth Moss, também se assustaram com a partida de Billie Eilish e Ellen DeGeneres.

O momento arrancou muitas gargalhadas ao público.

Veja o vídeo: