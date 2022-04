O novo drama de antologia, "The First Lady", protagonizado por Viola Davis, como a ex-primeira-dama Michelle Obama, Michelle Pfeiffer, como Betty Ford, e Gillian Anderson, como Eleanor Roosevelt, estreia-se no dia 20 de abril, na HBO Max.

Produzida para a Showtime pela Lionsgate Television, a série criada por Aaron Cooley vai contar com 10 episódios. A produção executiva ficou a cargo de Cathy Schulman ("Colisão"), que é também showrunner, e de Susanne Bier ("The Undoing"), que também realiza a primeira temporada.

Em comunicado, o serviço de streaming sublinha que "The First Lady" é "uma reformulação reveladora da liderança americana, contada através da visão das mulheres no coração da Casa Branca". "Na Ala Leste do governo, muitas das decisões mais impactantes e que mudaram o mundo foram ocultadas, tomadas pelas carismáticas, complexas e dinâmicas primeiras-damas dos Estados Unidos", adianta a HBO Max.

A série foca-se na vida pessoal e política de "três mulheres únicas e enigmáticas e das suas famílias, traçando as suas jornadas até Washington, mergulhando nos seus passados e seguindo-as além da Casa Branca nos seus melhores momentos".

O elenco da série conta ainda com Kiefer Sutherland (Franklin D. Roosevelt), Aaron Eckhart (Gerald Ford), Dakota Fanning (Susan Elizabeth Ford), Regina Taylor (mãe de Michelle Robinson Obama, Marian Shields Robinson), Lily Rabe (Lorena “Hick” Hickok) e Jayme Lawson (jovem Michelle Obama).

A lista de atores convidados inclui OT Fagbenle (Barack Obama), Judy Greer (Nancy Howe), Ellen Burstyn (Sara Delano Roosevelt), Jackie Earle Haley (Louis McHenry Howe), Maria Dizzia (Lucy Mercer Rutherfurd) e Kate Mulgrew (Susan Sher).