A HBO revelou o segundo teaser de "The Idol", série que conta com The Weeknd e Lily-Rose Depp, filha de Johnny Depp e Vanessa Paradis, como protagonistas. A data de estreia da primeira temporada ainda não foi avançada.

Criada por Sam Levinson (“Euphoria“) em parceria com o cantor The Weeknd, a série de seis episódios vai centrar-se na história de um guru de autoajuda e líder de um culto moderno, que desenvolve um relacionamento complicado com um ídolo emergente da música pop.

Veja o teaser:

Suzanna Son, Melanie Liburd, Elizabeth Berkley Lauren, Nico Hiraga e Anne Heche também fazem parte de um elenco que também inclui os cantores Troye Sivan, Jennie Ruby Jane (das BLACKPINK) e Tunde Adebimpe (dos TV On The Radio).

Joe Epstein é o showrunner e argumentista da aposta de seis episódios. A realização ficou a cargo de Amy Seimetz ("Samitério de Animais").