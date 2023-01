O segundo episódio da primeira temporada de "The Last of Us" estreou-se esta segunda-feira, dia 23 de janeiro, na HBO Max. O próximo capítulo da série baseada no popular videojogo chega na próxima semana, mas o serviço de streaming já revelou um teaser centrado nos próximos acontecimentos.

O vídeo centra-se nas novas personagens que se vão juntar à trama - Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett).

Veja o vídeo:

A história da série inspirada no popular jogo tem lugar 20 anos depois da civilização moderna ter sido destruída. "Joel, um duro sobrevivente, é contratado para contrabandear Ellie, uma rapariga de 14 anos de idade, para fora de uma zona de quarentena opressiva. O que começa como um pequeno trabalho, torna-se numa jornada brutal e dolorosa, já que ambos têm de atravessar os EUA e depender um do outro para sobreviver", descreve a HBO Max.

Pedro Pascal é o protagonista da nova produção e veste a pele de Joel. Bella Ramsey, Gabriel Lun, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Melanie Lynskey, Jeffrey Pierce, Ashley Johnson e Troy Baker também fazem parte do elenco.

"The Last of Us" foi escrita e produzida por Craig Mazin e Neil Druckmann. A série é uma coprodução com a Sony Pictures Television e tem produção executiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan e Rose Lam.