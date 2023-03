A primeira temporada de "The Last of Us" chegou ao fim esta segunda-feira, dia 13 de março, e bateu recordes de audiência na HBO Max em Portugal, confirmou a Warner Bros. Discovery.

Em comunicado, o serviço de streaming adianta que a a primeira temporada do drama apocalíptico de nove episódios, baseado no videojogo desenvolvido pela Naughty Dog para a PlayStation, tornou-se no "título mais visto na história dos serviços de streaming por subscrição da HBO em Portugal".

"The Last of Us" é transmitida na HBO Max em 61 territórios na América e na Europa, bem como na HBO Go no Sudeste Asiático, Hong Kong e Taiwan. A Sky é a emissora no Reino Unido, Alemanha e Itália. Em França, a série pode ser vista na Amazon Prime Video.

A série tem produção executiva de Craig Mazin e Neil Druckmann.