Os The National regressam a Portugal em outubro para apresentar o novo álbum."Os The National trazem a Portugal o novo álbum com duas datas a não perder. Marca já na tua agenda. A banda vem apresentar 'First Two Pages of Frankenstein', com edição prevista a 28 de abril", confirmou a Everything Is New.

O grupo vai subir ao palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no dia 5 de outubro. No dia seguinte (6), os The National atuam no Campo Pequeno, em Lisboa.

"Estes concertos vêm no seguimento do lançamento do seu nono álbum de estúdio, com edição prevista para 28 de abril. Ancorado por melodias evocativas e uma narrativa lírica cativante, 'First Two Pages of Frankenstein' marca um novo capítulo na adorada discografia da banda. Produzido pelos próprios, o álbum com 11 canções conta com participações especiais de Taylor Swift, Phoebe Bridgers e Sufjan Stevens", adianta a promotora em comunicado.

Os bilhetes ficam disponíveis dia 27 de janeiro, às 10h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt.

Super Bock Arena | 5 de outubro

Plateia em pé - 45€

Balcão 1 - 50€

Balcão 2 - 42€

Mobilidade Condicionada - 42€