"The Nevers", série que decorre em Londres na era vitoriana, é uma das próximas grandes apostas da HBO. Em Portugal, a primeira parte da primeira temporada, de seis episódios, estreia-se a 12 de abril no serviço de streaming. Os seis episódios da segunda parte vão estrear posteriormente, em data a anunciar.

A primeira temporada decorrer em 1986 e conta com Olivia Williams ("O Escritor Fantasma"), James Norton (“Mulherzinhas"), Tom Riley ("Da Vinci’s Demons"), Pip Torrens (“The Crown”), Ben Chaplin ("A Barreira Invisível"), Denis O’Hare ("American Horror Story"), Amy Manson (“Once Upon a Time”), Rochelle Neil ("Exterminador Implacável: Destino Sombrio"), Zackary Momoh (“Seven Seconds”), Eleanor Tomlinson (“O Ilusionista”), Elizabeth Berrington (“In Bruges”), Anna Devlin (“Todo o Dinheiro do Mundo”), Kiran Sonia Sawar ("Pure"), Viola Prettejohn (“The Witcher”), Ella Smith (“Ray & Liz”) e Nick Frost (“Zombies Party - Uma Noite... De Morte”) no elenco principal.

Veja o trailer:

"Agosto de 1896. Durante o reinado da rainha Victoria, Londres é profundamente abalada por um evento sobrenatural que concede a certas pessoas - principalmente mulheres - habilidades incomuns, das mais maravilhosas até às mais perturbadoras. E não importa as voltas que cada um dê, todos os que pertencem a esta nova subclasse estão em grave perigo", adianta a HBO Portugal.

"Cabe à misteriosa e rápida viúva, Amalia True (Laura Donnelly) e à brilhante jovem inventora, Penance Adair (Ann Skelly), proteger e albergar esses talentosos 'órfãos'. Para isso, elas vão ter que enfrentar as forças brutais que estão determinadas a aniquilar a sua espécie", resume o serviço de streaming.

A primeira parte da primeira temporada de "The Nevers" conta com produção de Joss Whedon, Bernadette Caulfield, Ilene S. Landress, Doug Petrie, Jane Espenson e Philippa Goslett, com Daniel S. Kaminsky como co-produtor executivo.